04 декабря 2025 в 18:00

Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox

Психолог Дугенцова: отмененный Roblox можно заменить творческой деятельностью

Roblox Roblox Фото: NEWS.ru
Заменить заблокированную в России онлайн-игру Roblox можно творческой деятельностью, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. Она рекомендовала заранее продумать, как сообщить ребенку о том, что популярный сервис больше не работает.

Эксперт рассказала, что подбирать альтернативные варианты можно, отталкиваясь от предпочтений ребенка, например, взяв за основу игры и сюжеты Roblox, которые интересовали несовершеннолетнего.

Там есть различные сюжетные истории, все зависит от того, что любил делать ребенок. Если он, например, любил что-то изучать, можно предложить ему куда-то сходить, например, на квест. Если он любил рисовать, значит, достаем краски и начинаем рисовать и организовывать это в обычном виде деятельности. Либо даем альтернативу в виде какой-то другой игры, которая связана с рисованием, — посоветовала Дугенцова.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

