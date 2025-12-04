Россиянам раскрыли, как моторное масло может продлить срок службы двигателя

Двигатель автомобиля требует бережного отношения, поэтому крайне важно использовать моторное масло правильно. Необходимо регулярно менять его. Оптимальный интервал замены прописан в руководстве по эксплуатации транспортного средства. В некоторых случаях может потребоваться более частая замена моторного масла, например при нахождении в пробках или холодном климате.

Кроме того, стоит использовать только оригинальную продукцию, так как качественное масло обеспечивает корректную и надежную работу мотора. Эксперты ЛУКОЙЛа рассказали, что разнообразный ассортимент масел на рынке позволяет использовать их в любой современной технике с двигателями внутреннего сгорания. Они поделились, что компания разработала систему контроля подлинности канистр: у оригинальной упаковки есть несколько степеней защиты.

Для увеличения сроков службы двигателя рекомендуется использовать моторное масло, которое соответствует требованиям автопроизводителя. Эксперты советуют внимательно изучать рекомендации по эксплуатации транспортного средства или воспользоваться онлайн-подборщиком смазочных материалов. Как правило, в мануале указывают вязкость, подходящую двигателю автомобиля, а также уровень свойств по международным стандартам API, ACEA, ILSAC и по спецификациям конкретного автопроизводителя. Производитель масла обозначает основные характеристики на этикетке продукта и в паспорте качества. Важно учитывать, что для любого автомобиля самыми надежными рекомендациями являются те, которые основаны на исследованиях инженеров и специалистов автопроизводителя.

