Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:29

Россиянам раскрыли, как моторное масло может продлить срок службы двигателя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Двигатель автомобиля требует бережного отношения, поэтому крайне важно использовать моторное масло правильно. Необходимо регулярно менять его. Оптимальный интервал замены прописан в руководстве по эксплуатации транспортного средства. В некоторых случаях может потребоваться более частая замена моторного масла, например при нахождении в пробках или холодном климате.

Кроме того, стоит использовать только оригинальную продукцию, так как качественное масло обеспечивает корректную и надежную работу мотора. Эксперты ЛУКОЙЛа рассказали, что разнообразный ассортимент масел на рынке позволяет использовать их в любой современной технике с двигателями внутреннего сгорания. Они поделились, что компания разработала систему контроля подлинности канистр: у оригинальной упаковки есть несколько степеней защиты.

Для увеличения сроков службы двигателя рекомендуется использовать моторное масло, которое соответствует требованиям автопроизводителя. Эксперты советуют внимательно изучать рекомендации по эксплуатации транспортного средства или воспользоваться онлайн-подборщиком смазочных материалов. Как правило, в мануале указывают вязкость, подходящую двигателю автомобиля, а также уровень свойств по международным стандартам API, ACEA, ILSAC и по спецификациям конкретного автопроизводителя. Производитель масла обозначает основные характеристики на этикетке продукта и в паспорте качества. Важно учитывать, что для любого автомобиля самыми надежными рекомендациями являются те, которые основаны на исследованиях инженеров и специалистов автопроизводителя.

Ранее в Минеральных Водах состоялась Международная специализированная выставка «Дорога 2025», проведенная в честь Дня работников дорожного хозяйства. Выставка призвана объединить ведущих представителей отрасли, науки и бизнеса в рамках одной площадки для обмена опытом.

ЛУКОЙЛ
автомобили
двигатели
моторные масла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.