Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения Рэпера Xzibit заметили с упаковкой таблеток для похудения в московском отеле

Американского рэпера Xzibit заметили в московском отеле Carlton после концерта с российскими таблетками для похудения, информирует «112». На представленном видео видно, как музыкант сидит в местном ресторане с большим бургером. Также он держит в руках упаковку препаратов.

По данным источника, рэпер является звездой без особых претензий, а в его райдере значится общая гримерка с его командой, две бутылки текилы, коньяк и водка. Отмечается, что «на закуску» артист просит мясную и сырную тарелки, чипсы и соки, а на горячее — курицу и овощи на пару.

Рэпер гастролирует с большим туром в 2025 году, в рамках которого он выступил в Москве. Концерт прошел в среду, 3 декабря. Следующее выступление пройдет в Санкт-Петербурге в четверг.

Ранее стало известно, что Xzibit даст концерт 4 декабря в клубе А2. Рэпер прибыл в Петербург из Москвы на «Сапсане» в день выступления. Рэпер гастролирует в связи с выходом нового альбома под названием Kingmaker, который он выпустил спустя 12 лет перерыва.