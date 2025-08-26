День знаний — 2025
Огурцы «Прованс» с лавандой и яблочным сиропом

Для приготовления одной литровой банки возьмите 500 граммов корнишонов, 50 граммов яблочного сиропа, 1/4 свежего лимона, 2 соцветия сушеной лаванды, 1 веточку тимьяна. Приготовьте маринад из 700 мл яблочного сока прямого отжима, 300 мл минеральной воды, 25 граммов морской соли, 40 граммов топинамбурного сиропа. Огурцы вымочите в ледяной воде с кубиками льда. На дно стерильной банки уложите лаванду, тимьян, тонкие дольки лимона и нардек. Вертикально разместите огурцы. Доведите маринад до первых пузырьков, влейте 50 мл шампанского уксуса. Залейте огурцы горячим маринадом, пастеризуйте при 85 °C 15 минут. Герметично укупорьте и медленно остужайте под пледом 36 часов для полного раскрытия букета.

