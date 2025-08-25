Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Растет из семян, цветет уже в первый год: сажайте эту красавицу в сентябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рудбекия «черри бренди» — уникальный сорт с винно-красными цветами, который выделяется способностью цвести уже в первый год. Она растет из семян, нужно лишь кинуть их на клумбу.

Ее преимущества: продолжительное цветение с июля до заморозков, засухоустойчивость и неприхотливость к почвам (растет даже на бедных грунтах). Крупные цветы (3–4 см в диаметре) с шоколадной серединкой привлекают бабочек и пчел, идеальны для срезки.

Сажайте эту красавицу в сентябре: выберите солнечный участок, рассыпьте семена по поверхности почвы (они нуждаются в свете для прорастания), слегка присыпьте землей и уплотните. В регионах с холодными зимами замульчируйте торфом. Весной всходы проредите, оставляя между ростками расстояние 30–40 см. Растение не требует особого ухода — достаточно полива в засуху и удаления увядших соцветий для стимуляции цветения.

Ранее стало известно, какую душистую траву нельзя высаживать на даче, — привлекает муравьев и слизней.

