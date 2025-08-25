В России начали продавать пиво из КНДР

В России в середине августа стартовали продажи пива Tumangang 11 из Северной Кореи, передает «РБК Вино» со ссылкой на директора компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислава Бусика. По его словам, сейчас активно идут продажи в торговые сети и магазины Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа — начиная с Владивостока, Уссурийска, Находки и заканчивая Курилами и Якутией.

Старт продаж состоялся буквально всего две недели назад, в этой связи торговым сетям необходимо время, чтобы завести карточки товаров, ЕГАИС и прочий документооборот, — подчеркнул директор компании-импортера.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года товарооборот между Россией и Японией показал резкий рост на 46,09% в годовом выражении. Увеличение было обеспечено преимущественно за счет импорта японской стороной российского СПГ и угля, которые выросли на 372% и 286% соответственно. При этом Япония продолжала воздерживаться от закупок российской нефти, за исключением квот в рамках проекта «Сахалин-2».