Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке На Камчатке обнаружили гигантского головача из семейства шампиньоновых

На Камчатке ученые обнаружили гигантский головач, пишет «Москва 24» со ссылкой на сеть природных парков «Валуны Камчатки». Редкий гриб внушительных размеров нашли в Быстринском парке во время экспедиции.

Растет (гигантский головач — NEWS.ru) с космической скоростью, достигая своего максимума всего за одну неделю. Искать его стоит на богатых почвах: на обочинах дорог, в лиственных лесах, в зарослях крапивы и у дренажных канав, — рассказали в сети парков.

По словам, ученых они впервые увидели этот вид на указанной зеленой территории. Гигантский головач относится к семейству шампиньоновых. Его размеры могут достигать 80 см в диаметре, а масса — нескольких килограммов.

Ранее в природном парке регионального значения «Боева дача» в Курске обнаружили редкий гриб головач гигантский. До этого этот вид в данной местности не встречался.