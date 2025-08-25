Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке

На Камчатке ученые обнаружили гигантский головач, пишет «Москва 24» со ссылкой на сеть природных парков «Валуны Камчатки». Редкий гриб внушительных размеров нашли в Быстринском парке во время экспедиции.
Растет (гигантский головач — NEWS.ru) с космической скоростью, достигая своего максимума всего за одну неделю. Искать его стоит на богатых почвах: на обочинах дорог, в лиственных лесах, в зарослях крапивы и у дренажных канав, — рассказали в сети парков.
По словам, ученых они впервые увидели этот вид на указанной зеленой территории. Гигантский головач относится к семейству шампиньоновых. Его размеры могут достигать 80 см в диаметре, а масса — нескольких килограммов.
Ранее в природном парке регионального значения «Боева дача» в Курске обнаружили редкий гриб головач гигантский. До этого этот вид в данной местности не встречался.