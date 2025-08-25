Российский автогигант изменил свое мнение о трехдневке КамАЗ отменит переход на трехдневную рабочую неделю

КамАЗ решил отменить приказ о переходе на трехдневную рабочую неделю, сообщает пресс-служба автокомпании. Мера должна была начать действовать с сентября.

В компании рассказали, что на авторынке наметилась стабилизация, продолжается привлечение дополнительных заказов. КамАЗ уже начал формировать производственный план на октябрь. Есть основания полагать, что с осени производство вырастет.

Тем не менее ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной, добавили в пресс-службе. В июне падение рынка грузовиков свыше 14 тонн составило почти 60%.

Ранее сообщалось, что Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и Ярославский моторный завод («Автодизель») с 1 июля перешли на четырехдневную рабочую неделю. Мера была введена временно в связи с падением рынка коммерческого транспорта и направлена на оптимизацию производственных процессов.

Новый график будет действовать до 31 декабря. Работников уведомили о возможных изменениях заранее, чтобы дать время на адаптацию.