Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:50

Российский автогигант изменил свое мнение о трехдневке

КамАЗ отменит переход на трехдневную рабочую неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КамАЗ решил отменить приказ о переходе на трехдневную рабочую неделю, сообщает пресс-служба автокомпании. Мера должна была начать действовать с сентября.

В компании рассказали, что на авторынке наметилась стабилизация, продолжается привлечение дополнительных заказов. КамАЗ уже начал формировать производственный план на октябрь. Есть основания полагать, что с осени производство вырастет.

Тем не менее ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной, добавили в пресс-службе. В июне падение рынка грузовиков свыше 14 тонн составило почти 60%.

Ранее сообщалось, что Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и Ярославский моторный завод («Автодизель») с 1 июля перешли на четырехдневную рабочую неделю. Мера была введена временно в связи с падением рынка коммерческого транспорта и направлена на оптимизацию производственных процессов.

Новый график будет действовать до 31 декабря. Работников уведомили о возможных изменениях заранее, чтобы дать время на адаптацию.

КамАЗ
работа
рабочая неделя
автопроизводители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде объяснили, почему Запад распространяет фейки о России
В России прокомментировали планы ЕС увеличить военную помощь Украине
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.