Российским дачникам объяснили, как правильно хранить урожай яблок Депутат Чаплин: во время сбора яблок их нельзя мыть или протирать

Самое важное правило сохранения урожая яблок — их нельзя мыть или протирать во время сбора, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он объяснил, что это стирает естественный защитный восковой налет.

Первое и самое важное правило — это выбор подходящих сортов. Для длительного хранения идеально подходят так называемые зимние сорта, такие как «Антоновка», «Богатырь», «Уэлси», «Северный синап», «Орловское полосатое». Их главное отличие — более плотная кожица и особая структура мякоти. Они созревают позже и предназначены природой как раз для того, чтобы лежать месяцами, — добавил Чаплин.

По его словам, сбор нужно проводить в сухую погоду и бережно укладывать плоды в тару, избегая ударов и механических повреждений. Парламентарий напомнил, что яблоки нужно заворачивать в белую бумагу или пергамент.

Ни в коем случае не стоит мыть или протирать яблоки. Это стирает их естественный защитный восковой налет. Сбор нужно проводить максимально аккуратно, в сухую погоду, и бережно укладывать плоды в тару, избегая ударов и механических повреждений. Каждое яблоко желательно завернуть в обычную белую бумагу или пергамент — это предотвратит распространение возможной гнили от одного плода к другому и позволит лучше сохранить влагу, — подытожил Чаплин.

Ранее юрист Давид Адамс заявил, что финансовые нарушения, в том числе неуплата членских взносов в товарищество, коммунальных счетов или штрафов, грозят изъятием дачного участка. По его словам, принудительные меры принимают, как правило, при систематической и существенной задолженности.