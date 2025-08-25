Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова Суд перенес на 20 октября рассмотрение жалобы по делу об убийстве Талькова

Санкт-Петербургский городской суд перенес на 20 октября разбирательства по жалобе к делу убитого Игоря Талькова. Отмечается, что апелляция касается заочного приговора бывшему концертному директору артиста Валерию Шляфману, передает ТАСС.

Суд принимает решение об отложении судебного разбирательства на 20 октября, 11 часов, — заявила судья Ольга Азовцева.

В суде объяснили решение тем фактом, что о процессе не были оповещены потерпевшая Татьяна Талькова и адвокат, представляющий ее интересы. Отмечается, что Шляфман был признан виновным в убийстве Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года.

Ранее стало известно, что подруга матери певца — Ольги Тальковой, умершей в 2007 году, — Ирина Красильникова занималась своим частным расследованием его гибели. Она рассказала, что самый первый следователь Валерий Зубарев еще в 1992 году собрал пресс-конференцию и назвал имя убийцы — Шляфман. Но экс-директор к тому времени уже сбежал в Израиль, где живет по настоящее время под фамилией Высоцкий.