Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:44

Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова

Суд перенес на 20 октября рассмотрение жалобы по делу об убийстве Талькова

Игорь Тальков Игорь Тальков Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Санкт-Петербургский городской суд перенес на 20 октября разбирательства по жалобе к делу убитого Игоря Талькова. Отмечается, что апелляция касается заочного приговора бывшему концертному директору артиста Валерию Шляфману, передает ТАСС.

Суд принимает решение об отложении судебного разбирательства на 20 октября, 11 часов, — заявила судья Ольга Азовцева.

В суде объяснили решение тем фактом, что о процессе не были оповещены потерпевшая Татьяна Талькова и адвокат, представляющий ее интересы. Отмечается, что Шляфман был признан виновным в убийстве Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года.

Ранее стало известно, что подруга матери певца — Ольги Тальковой, умершей в 2007 году, — Ирина Красильникова занималась своим частным расследованием его гибели. Она рассказала, что самый первый следователь Валерий Зубарев еще в 1992 году собрал пресс-конференцию и назвал имя убийцы — Шляфман. Но экс-директор к тому времени уже сбежал в Израиль, где живет по настоящее время под фамилией Высоцкий.

Игорь Тальков
суды
дела
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутата казанской гордумы заключили под стражу за 11 афер с землей
В Совфеде объяснили, почему Запад распространяет фейки о России
В России прокомментировали планы ЕС увеличить военную помощь Украине
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.