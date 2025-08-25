Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:22

Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео

Коц показал форсирование реки Волчья в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ форсировали реку Волчья под населенным пунктом Филия в Днепропетровской области. На кадрах, опубликованных военным корреспондентом Александром Коцем в Telegram-канале, видно, как бойцы пересекают вплавь водную преграду.

Бойцы штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника, — рассказал Коц.

В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении села Филия 24 августа. Успешную операцию провели подразделения группировки войск «Центр». Всего же российские войска за минувшую неделю взяли девять населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль перешли семь сел в ДНР и два села в Днепропетровской области.

Ранее появилась информация, что ВСУ бросили на территории села Новогеоргиевка в Днепропетровской области сотни тел сослуживцев. Как рассказал заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Степа, трупы массово сбрасывали в окопы перед отступлением. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Днепропетровская область
ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
