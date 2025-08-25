В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ

В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ Депутат ГД Алтухов: фейки Украины о ВС РФ — стратегия по дискредитации России

Украинские и западные медиа создают лживые новости о «преступлениях российской армии», чтобы дискредитировать Москву на международной арене, рассказал в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, ВС РФ ведут спецоперацию только против военной инфраструктуры Украины.

Российские военные ведут специальную военную операцию исключительно против военной инфраструктуры Украины и не допускают ударов по гражданским объектам. Украина и западные СМИ систематически создают нарративы о «военных преступлениях России» для демонизации РФ в международном пространстве. Это часть стратегии по лишению РФ моральной и политической легитимности. Распространение таких фейков помогает Киеву обосновывать запросы на увеличение военной помощи и санкций против России, — заявил Алтухов.

Парламентарий отметил, что история с «кофемашинами» была призвана дискредитировать точечные удары РФ по объектам ВПК Украины.

Украина часто размещает военные объекты в гражданской инфраструктуре (школы, больницы, жилые районы), что запрещено международным правом. Обвинения в адрес России позволяют Киеву маскировать эти нарушения, — пояснил он.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что фейки Украины об атаках Вооруженных сил России на мирное население являются грязным приемом. По его мнению, Киев использует любую возможность обвинить Москву в том, чего на самом деле не происходило.

Под прикрытием выпуска гражданской продукции на заводе Flex в Мукачево могло размещаться военное производство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC. Так он прокомментировал заявление украинской стороны об ударе по предприятию, которое, по утверждениям Киева, производило исключительно кофемашины.