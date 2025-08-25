Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:02

В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ

Депутат ГД Алтухов: фейки Украины о ВС РФ — стратегия по дискредитации России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинские и западные медиа создают лживые новости о «преступлениях российской армии», чтобы дискредитировать Москву на международной арене, рассказал в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, ВС РФ ведут спецоперацию только против военной инфраструктуры Украины.

Российские военные ведут специальную военную операцию исключительно против военной инфраструктуры Украины и не допускают ударов по гражданским объектам. Украина и западные СМИ систематически создают нарративы о «военных преступлениях России» для демонизации РФ в международном пространстве. Это часть стратегии по лишению РФ моральной и политической легитимности. Распространение таких фейков помогает Киеву обосновывать запросы на увеличение военной помощи и санкций против России, — заявил Алтухов.

Парламентарий отметил, что история с «кофемашинами» была призвана дискредитировать точечные удары РФ по объектам ВПК Украины.

Украина часто размещает военные объекты в гражданской инфраструктуре (школы, больницы, жилые районы), что запрещено международным правом. Обвинения в адрес России позволяют Киеву маскировать эти нарушения, — пояснил он.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что фейки Украины об атаках Вооруженных сил России на мирное население являются грязным приемом. По его мнению, Киев использует любую возможность обвинить Москву в том, чего на самом деле не происходило.

Под прикрытием выпуска гражданской продукции на заводе Flex в Мукачево могло размещаться военное производство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC. Так он прокомментировал заявление украинской стороны об ударе по предприятию, которое, по утверждениям Киева, производило исключительно кофемашины.

СВО
Украина
пропаганда
Россия
фейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Известную журналистку заочно арестовали за оскорбительные публикации
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.