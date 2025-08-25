Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:53

«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ

Генерал Липовой назвал грязным приемом фейки Украины об атаках ВС России

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Фейки Украины об атаках Вооруженных сил России на мирное население являются грязным приемом, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев использует любую возможность обвинить Москву в том, чего на самом деле не происходило.

Украина никогда не отличалась чистоплотностью в ведении информационной войны и не упускает случая, чтобы обвинить нас в том, чего мы не делали. На сегодняшний день мы видим очередной грязный прием лжи, когда Россию пытаются обвинить в том, что она якобы совершает какие-то военные преступления. Сергей Лавров (глава МИД РФ. — NEWS.ru) опроверг это и четко дал понять, кто в данной ситуации занимается информационной лжевойной, — сказал Липовой.

Ранее российский боец с позывным Рапира рассказал, что пленные украинские солдаты в последнее время стали чаще отказываться от обмена. По его словам, они понимают, что после возвращения домой их, вероятнее всего, снова отправят на фронт. Он подчеркнул, что штатных бойцов в украинской армии почти не осталось.

Украина
Россия
ВСУ
СВО
фейки
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы
В лесу нашли кости неизвестного человека
Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла детали его поиска
Британец-трансгендер выдал себя за девушку и изнасиловал знакомого
Стало известно место захоронения Бутусова
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.