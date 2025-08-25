Фейки Украины об атаках Вооруженных сил России на мирное население являются грязным приемом, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев использует любую возможность обвинить Москву в том, чего на самом деле не происходило.

Украина никогда не отличалась чистоплотностью в ведении информационной войны и не упускает случая, чтобы обвинить нас в том, чего мы не делали. На сегодняшний день мы видим очередной грязный прием лжи, когда Россию пытаются обвинить в том, что она якобы совершает какие-то военные преступления. Сергей Лавров (глава МИД РФ. — NEWS.ru) опроверг это и четко дал понять, кто в данной ситуации занимается информационной лжевойной, — сказал Липовой.

Ранее российский боец с позывным Рапира рассказал, что пленные украинские солдаты в последнее время стали чаще отказываться от обмена. По его словам, они понимают, что после возвращения домой их, вероятнее всего, снова отправят на фронт. Он подчеркнул, что штатных бойцов в украинской армии почти не осталось.