Собчак назвала свою самую главную ошибку в жизни Собчак заявила, что имеет проблемы с волей

Блогер и журналистка Ксения Собчак призналась в отсутствии достаточной силы воли, назвав это своей главной жизненной ошибкой. В интервью телеканалу «Москва 24» она также положительно оценила заданный вопрос и сообщила о намерении использовать подобные темы в своих интервью.

Я думаю, что отсутствие долгой воли, отсутствие терпения и долгой воли — это самое сложное, — заявила журналистка.

Ранее Собчак рассказала о качествах, которые она ценит в мужчинах. По ее словам, важнее всего для нее наличие ироничного взгляда на жизнь. Телеведущая также отметила, что воспринимает маскулинность как комичное и одновременно трогательное явление. Кроме чувства юмора, Собчак ценит в представителях сильного пола нестандартность мышления. Она призналась, что ее привлекают личности, обладающие парадоксальным складом ума и выдающимися способностями.

До этого суд удовлетворил три исковых заявления Фонда капитального ремонта к Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Точная сумма не раскрывается в открытых источниках.