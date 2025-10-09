Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 10:58

Собчак назвала свою самую главную ошибку в жизни

Собчак заявила, что имеет проблемы с волей

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Блогер и журналистка Ксения Собчак призналась в отсутствии достаточной силы воли, назвав это своей главной жизненной ошибкой. В интервью телеканалу «Москва 24» она также положительно оценила заданный вопрос и сообщила о намерении использовать подобные темы в своих интервью.

Я думаю, что отсутствие долгой воли, отсутствие терпения и долгой воли — это самое сложное, — заявила журналистка.

Ранее Собчак рассказала о качествах, которые она ценит в мужчинах. По ее словам, важнее всего для нее наличие ироничного взгляда на жизнь. Телеведущая также отметила, что воспринимает маскулинность как комичное и одновременно трогательное явление. Кроме чувства юмора, Собчак ценит в представителях сильного пола нестандартность мышления. Она призналась, что ее привлекают личности, обладающие парадоксальным складом ума и выдающимися способностями.

До этого суд удовлетворил три исковых заявления Фонда капитального ремонта к Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Точная сумма не раскрывается в открытых источниках.

Ксения Собчак
интервью
журналисты
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына соратника Зеленского перед началом СВО обзавелся убежищем за $2 млн
Омбудсмен призвала прировнять одно развлечение детей к экстремизму
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов
«Потухнет все»: депутат ответил на угрозы Зеленского о масштабном блэкауте
Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.