Найденный с травмой на остановке журналист умер в больнице Ижевский журналист Савинов умер в больнице от черепно-мозговой травмы

Бывший корреспондент интернет-издания Udm-info Сергей Савинов скончался в ижевской больнице на 48-м году жизни, передает портал. В сентябре его нашли на остановке с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства, при которых Савинов получил травму, остаются неясными. Уточняется, что он получил травму в вечернее время. При нем не нашли ни паспорта, ни банковской карты. По факту произошедшего проводится проверка.

В СМИ уточнили, что осенью Савинову сделали экстренную операцию, он несколько дней находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже журналист открыл глаза и стал дышать самостоятельно.

В конце октября экс-корреспондента перевели в паллиативное отделение другой больницы. Однако состояние мужчины ухудшилось, и он умер в ночь на 6 октября, рассказали в издании со ссылкой на родственников. У Савинова остались жена, дочь и мать-пенсионерка.

