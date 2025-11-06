Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:07

Найденный с травмой на остановке журналист умер в больнице

Ижевский журналист Савинов умер в больнице от черепно-мозговой травмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший корреспондент интернет-издания Udm-info Сергей Савинов скончался в ижевской больнице на 48-м году жизни, передает портал. В сентябре его нашли на остановке с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства, при которых Савинов получил травму, остаются неясными. Уточняется, что он получил травму в вечернее время. При нем не нашли ни паспорта, ни банковской карты. По факту произошедшего проводится проверка.

В СМИ уточнили, что осенью Савинову сделали экстренную операцию, он несколько дней находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже журналист открыл глаза и стал дышать самостоятельно.

В конце октября экс-корреспондента перевели в паллиативное отделение другой больницы. Однако состояние мужчины ухудшилось, и он умер в ночь на 6 октября, рассказали в издании со ссылкой на родственников. У Савинова остались жена, дочь и мать-пенсионерка.

Ранее на 77-м году жизни скончался телеведущий Юрий Николаев, об этом сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Родственники подтвердили печальную новость. Николаев по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ижевск
журналисты
смерти
травмы
