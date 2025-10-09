Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 октября 2025 в 10:58

Маркетолог раскрыл, как крупные бренды манипулируют сознанием

Маркетолог Атабеков: крупные бренды спекулируют на совести потребителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупные бренды спекулируют на совести и чувстве вины потребителя, когда отказ от покупки приравнивается к моральному проступку, заявил маркетолог Димитрий Атабеков. По его словам, переданным 360.ru, акт покупки преподносят не как удовлетворение личной потребности, а как добродетельный поступок.

По его словам, покупатель платит не столько за сам товар, сколько за ощущение принадлежности к «правильному» кругу людей и за моральное удовлетворение. Например, реклама, адресованная семьям, часто давит на чувство вины: «Настоящие любящие родители выбирают только это». Таким образом, людей заставляют стыдиться, если они пытаются сэкономить.

Ранее маркетолог Кадрия Бережная рассказала, что перед началом покупок в Сети нужно установить лимит трат на день. По ее словам, это помогает планировать бюджет и снизить риск импульсивных действий. Эксперт призвала определить цель перед заходом в приложения для покупки товаров.

