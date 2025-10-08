Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети Маркетолог Бережная: перед началом покупок в Сети нужно установить лимит трат

Перед началом покупок в Сети нужно установить лимит трат на день, сообщила 360.ru маркетолог Кадрия Бережная. По ее словам, это помогает планировать бюджет и снизить риск импульсивных действий.

Эксперт призвала определить цель перед заходом в приложения для покупки товаров: зачем нужна эта вещь и сколько можно на нее потратить. Это поможет не терять связь с собой и своими реальными потребностями.

Если же что-то понравилось, нужно оставить товар в корзине на время от 12 до 24 часов. Это снизит эмоциональный всплеск и позволит принять более взвешенное решение, уточнила Бережная. Статистика показывает, что до 35% таких отложенных покупок так и не оплачиваются — нередко магазины даже напоминают о «забытых» товарах.

Ранее аналитик Александр Румянцев заявил, что маркетплейсы намерены ужесточить правила возврата товаров. По его словам, это связано с увеличением случаев потребительского терроризма. Он отметил, что основная цель изменений — укрепить доверие добросовестных клиентов и предотвратить злоупотребления существующими правилами.