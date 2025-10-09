Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 10:45

Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами

В Челябинске директора парка культуры задержали за злоупотребление полномочиями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске задержан руководитель Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, связанными с поставкой аттракционов.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в период с начала 2023 года до середины 2024 года директор парка заключил контракт с одной из коммерческих компаний на поставку аттракционов. Сумма сделки превысила 86 млн рублей, причем цены, как считают следователи, были искусственно завышены. Оплата производилась за счет целевой субсидии, выделенной городским управлением культуры на благоустройство парка. При этом, как утверждают силовики, обвиняемый заранее знал, что все приобретенные аттракционы будут демонтированы до конца 2024 года, что делало саму покупку нецелесообразной.

В результате этих махинаций был нанесен ущерб городскому бюджету. В настоящее время по делу проводятся обыски по адресам, связанным с задержанным.

Ранее полиция задержала бывшего заместителя начальника Госавтоинспекции УМВД по Челябинску подполковника Олега Жиляева по подозрению в получении взяток строительными материалами. С января 2024 по май 2025 года он оказывал покровительство подрядчику в дорожной сфере. Бывший замначальника ГАИ использовал служебное положение для ускорения согласования проектной документации по установке дорожных знаков при строительных работах.

Челябинск
аттракционы
директора
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Путин: военная база России в Таджикистане имеет решающее значение
Пригожин ответил, как поддерживает себя в хорошей форме
Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице
ХК «Авангард» подписал оправданного по делу об изнасиловании Маклауда
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.