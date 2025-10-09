Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами В Челябинске директора парка культуры задержали за злоупотребление полномочиями

В Челябинске задержан руководитель Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, связанными с поставкой аттракционов.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в период с начала 2023 года до середины 2024 года директор парка заключил контракт с одной из коммерческих компаний на поставку аттракционов. Сумма сделки превысила 86 млн рублей, причем цены, как считают следователи, были искусственно завышены. Оплата производилась за счет целевой субсидии, выделенной городским управлением культуры на благоустройство парка. При этом, как утверждают силовики, обвиняемый заранее знал, что все приобретенные аттракционы будут демонтированы до конца 2024 года, что делало саму покупку нецелесообразной.

В результате этих махинаций был нанесен ущерб городскому бюджету. В настоящее время по делу проводятся обыски по адресам, связанным с задержанным.

Ранее полиция задержала бывшего заместителя начальника Госавтоинспекции УМВД по Челябинску подполковника Олега Жиляева по подозрению в получении взяток строительными материалами. С января 2024 по май 2025 года он оказывал покровительство подрядчику в дорожной сфере. Бывший замначальника ГАИ использовал служебное положение для ускорения согласования проектной документации по установке дорожных знаков при строительных работах.