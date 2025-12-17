Депутат Леонов раскрыл объемы черного рынка вейпов в России

В настоящее время около 60% всех продаваемых в России вейпов находятся в нелегальном поле, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, если введут полный запрет продажи этих устройств, объем немного сократится, ведь всегда есть те, кто будет заниматься подпольной торговлей. Но они будут получать строгое наказание, уточнил депутат.

Вообще, сейчас 60% вейпов — это черный рынок. Всегда есть дельцы, которые занимаются подпольной торговлей. Но после полного запрета продажи они будут нести за это серьезное уголовное наказание. И предотвратить продажи на черном рынке легче, нежели следить у каждого ларька, продают там вейпы ребенку или нет, — сказал Леонов.

Ранее в Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов и табака у транспортных остановок. Соответствующую инициативу в мае 2025 года вынесла на рассмотрение Законодательная дума Хабаровского края. До этого реализовывать подобную продукцию нельзя было на железнодорожных вокзалах, станциях метро, в аэропортах и морских портах.