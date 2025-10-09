Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:36

Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора

Терапевт Маслова: больше всего фосфора содержится в яйцах, рыбе и твороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Больше всего фосфора содержится в яйцах, рыбе и твороге, однако абсолютным лидером являются тыквенные и подсолнечные семечки, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Елена Маслова. По ее словам, этот микроэлемент также содержится в сыре, морепродуктах и орехах.

Фосфор широко распространен в пище. Лидерами по его содержанию являются тыквенные и подсолнечные семечки. Также он содержится в сыре, особенно в твердых сортах, рыбе, в лососе, тунце и сардинах и морепродуктах. Богаты на фосфор орехи, постное мясо и птица, яйца, особенно желток, молочные продукты — творог и йогурт, бобовые и цельнозерновые продукты, — пояснила Маслова.

Ранее дерматолог Александра Филева заявила, что самостоятельный прием витамина D может привести к его переизбытку в организме. По ее словам, обилие этого нутриента не менее опасно, чем его дефицит.

Врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова ранее заявила, что организм человека наиболее эффективно усваивает йод при участии селена. По ее словам, оптимальный уровень содержания минерала обеспечивает здоровье щитовидной железы.

