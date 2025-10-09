Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора Терапевт Маслова: больше всего фосфора содержится в яйцах, рыбе и твороге

Больше всего фосфора содержится в яйцах, рыбе и твороге, однако абсолютным лидером являются тыквенные и подсолнечные семечки, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Елена Маслова. По ее словам, этот микроэлемент также содержится в сыре, морепродуктах и орехах.

Фосфор широко распространен в пище. Лидерами по его содержанию являются тыквенные и подсолнечные семечки. Также он содержится в сыре, особенно в твердых сортах, рыбе, в лососе, тунце и сардинах и морепродуктах. Богаты на фосфор орехи, постное мясо и птица, яйца, особенно желток, молочные продукты — творог и йогурт, бобовые и цельнозерновые продукты, — пояснила Маслова.

