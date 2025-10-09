Два российских лыжника могут получить квоты на ОИ-2026

Два российских лыжника могут получить квоты на ОИ-2026 Тренер из США Гровер заявил о возможном участии двух россиян в Олимпиаде-2026

Два российских лыжника могут получить квоты на Олимпийские игры 2026 года в случае одобрения совета Международной федерации лыжных видов спорта, сообщил главный тренер сборной США Крис Гровер в подкасте Race Ready. По его информации, при положительном решении квота России будет включать по одному спортсмену мужского и женского пола.

Олимпийская квота России в случае допуска составит два человека — мужчина и женщина, — говорится в сообщении.

