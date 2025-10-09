Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:54

Два российских лыжника могут получить квоты на ОИ-2026

Тренер из США Гровер заявил о возможном участии двух россиян в Олимпиаде-2026

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Два российских лыжника могут получить квоты на Олимпийские игры 2026 года в случае одобрения совета Международной федерации лыжных видов спорта, сообщил главный тренер сборной США Крис Гровер в подкасте Race Ready. По его информации, при положительном решении квота России будет включать по одному спортсмену мужского и женского пола.

Олимпийская квота России в случае допуска составит два человека — мужчина и женщина, — говорится в сообщении.

Ранее глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что национальная сборная завоевала 105 золотых наград на соревнованиях стран СНГ в Азербайджане. По его словам, команда значительно опережает ближайших преследователей в неофициальном командном зачете, имея также 55 серебряных и 34 бронзовые медали.

Кроме того, главный тренер женской сборной России по баскетболу 3×3 Олеся Абрамовская заявила, что победа на Играх СНГ в Азербайджане стала следствием способности команды выдерживать напряженные моменты встречи. Она подчеркнула, что спортсменки проявили характер в финальном матче, где превзошли соперниц в результативности.

лыжники
россияне
США
Олимпийские игры
