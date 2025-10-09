Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:30

Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине

Британский доброволец Миннис: Геббельс гордился бы СМИ Великобритании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

СМИ в Великобритании односторонне освещают украинский кризис и активно поддерживают Киев, заявил в беседе с РИА Новости участвующий в специальной военной операции на стороне России британский доброволец Эйден Миннис. По его словам, пропагандистский подход местных медиа напомнил ему методы нацистского министра Йозефа Геббельса.

Промывание мозгов со стороны СМИ. Все очень просто. Мейнстрим медиа, телеканалы и социальные сети действуют слаженно, поддерживая Украину, так что, естественно, большинство граждан их поддерживают, — сказал Миннис.

Так он ответил на вопрос, почему большинство жителей Великобритании поддерживают Киев. Он добавил, что британцам показывают только одну сторону происходящего, таким подходом гордился бы Йозеф Геббельс.

Миннис также призвал судить политическую элиту Великобритании за совершенные при ее попустительстве военные преступления на Украине. Он назвал поддержку Лондона «психопатической». Доброволец предположил, что в Лондоне могут держать обиду на президента России Владимира Путина, поскольку тот избавился от влияния королевства на Москву.

спецоперация
СВО
участники СВО
Великобритания
