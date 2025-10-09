Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 05:00

Депутат перечислил гаджеты для контроля здоровья пожилых людей

Депутат Иванов посоветовал пожилым пациентам использовать кардиокарту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожилым людям для контроля здоровья можно использовать не только умные часы, но и другие полезные гаджеты, в частности кардиокарту, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, компактное изделие помогает снять ЭКГ.

Что касается полезных для здоровья гаджетов, то для пожилых людей есть масса решений помимо очевидных смарт-часов. С возрастом забот о здоровье становится больше, поэтому такого рода приложения важно иметь под рукой. Речь идет о программах, которые помогают вести учет лекарств, контролировать их сроки годности и записывать важные показатели: давление, уровень сахара, пульс. Для более серьезного мониторинга работы сердца один из моих знакомых врачей порекомендовал кардиокарту — компактное медицинское изделие для снятия ЭКГ, — пояснил Иванов.

Он отметил, что это устройство способно распознавать различные аномалии в работе сердца. По словам депутата, крайне полезным для пожилых людей является и умный дозатор таблеток, который решает проблему пропуска приема лекарств или, наоборот, их двойного употребления из-за забывчивости.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кардиокарта умеет измерять частоту пульса и следить за здоровьем сердца, распознавая различные аномалии. Это полноценный медицинский прибор с соответствующей сертификацией, который всегда можно носить с собой. Также крайне полезным гаджетом является умный дозатор таблеток. Пожилые пациенты забывают принимать лекарства или дважды принимают их по рассеянности. Устройство упорядочивает таблетки и выдает их в запрограммированное время, значительно снижая такие риски, — резюмировал Иванов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пожилым россиянам рекомендуется каждый год делать прививку от гриппа. В ведомстве уточнили, что самое оптимальное время для вакцинации — с сентября по ноябрь. Специалисты также напомнили, что людям преклонного возраста нужно своевременно прививаться от коронавирусной инфекции.

пенсионеры
советы
гаджеты
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
