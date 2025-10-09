Депутат перечислил гаджеты для контроля здоровья пожилых людей

Пожилым людям для контроля здоровья можно использовать не только умные часы, но и другие полезные гаджеты, в частности кардиокарту, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, компактное изделие помогает снять ЭКГ.

Что касается полезных для здоровья гаджетов, то для пожилых людей есть масса решений помимо очевидных смарт-часов. С возрастом забот о здоровье становится больше, поэтому такого рода приложения важно иметь под рукой. Речь идет о программах, которые помогают вести учет лекарств, контролировать их сроки годности и записывать важные показатели: давление, уровень сахара, пульс. Для более серьезного мониторинга работы сердца один из моих знакомых врачей порекомендовал кардиокарту — компактное медицинское изделие для снятия ЭКГ, — пояснил Иванов.

Он отметил, что это устройство способно распознавать различные аномалии в работе сердца. По словам депутата, крайне полезным для пожилых людей является и умный дозатор таблеток, который решает проблему пропуска приема лекарств или, наоборот, их двойного употребления из-за забывчивости.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

