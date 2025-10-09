Нетаньяху позвонил Трампу после первой фазы сделки по Газе Нетаньяху по телефону поблагодарил Трампа за помощь в сделке по заложникам

Вскоре после объявления о соглашении в секторе Газа состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, передает канцелярия израильского политика. Он поблагодарил американского лидера за помощь и пригласил его выступить в израильском парламенте.

В канцелярии главы израильского правительства беседу охарактеризовали как очень теплую, отметив «историческое достижение» по освобождению всех заложников. Трамп в интервью Fox News поделился подробностями диалога.

Я разговаривал с Биби Нетаньяху совсем недавно. Он позвонил. Сказал: «Не могу поверить. Теперь я всем нравлюсь», — поделился президент США.

По информации The Times of Israel, семьи заложников, встретившиеся в Вашингтоне с министром торговли США Говардом Лютником, также поговорили по телефону с Трампом. Они подчеркнули, что верят в скорое возращение 48 заложников домой и поблагодарили американского лидера за помощь в переговорах.

Ранее Дональд Трамп сообщил о том, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены.