Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 05:20

Пластический хирург раскрыл связь карьеры с внешностью

Хирург Алексанян: неудовлетворенность внешностью негативно влияет на карьеру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неудовлетворенность внешностью может негативно повлиять на карьерный рост, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, многие люди, недовольные собой, часто испытывают комплексы, которые мешают им полноценно реализоваться. Специалист добавил, что иногда пластические операции помогают почувствовать себя комфортнее и увереннее в коллективе.

Многие, обращаясь к пластическому хирургу, имеют заниженную самооценку, которая связана с неудовлетворенностью внешностью или формой тела. Они избегают фото, ограничивают социальные контакты и боятся публичных выступлений. В таких случаях пластика становится важным шагом к психологическому восстановлению. Избавление от комплексов, связанных с внешностью, позволяет людям почувствовать себя увереннее и комфортнее, повысить самооценку. Многие после перенесенной пластики начинают смелее участвовать в общественной жизни и активнее строят карьеру, — пояснил Алексанян.

Ранее идеолог бизнес-эстетики и предприниматель Ирина Маркова заявила, что сотрудники, которые оправдываются вместо поиска решений, вряд ли получат повышение. По ее словам, карьерный рост также тормозят токсичное поведение и отсутствие обратной связи с руководством.

хирурги
операции
комплексы
стрессы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хейт Чумакова, слухи о разводе, карьера: как живет Юлия Ковальчук
В Госдуме сообщили о важном дополнении в справке из ЕГРН
К чему снится пожар: тайны огненного сновидения для всех
Нетаньяху позвонил Трампу после первой фазы сделки по Газе
Суд взыскал долги с Ксении Собчак
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
Врач поставила точку в вопросе, сколько чашек кофе можно пить в день
Подлежащий выдворению украинец попросил оставить его в РФ
К чему снится, что супруг изменяет: скрытый смысл сна и советы
Стало известно, как бойцы ВСУ нелепо сдали свои позиции
Тысячи магазинов в Подмосковье перестали продавать спиртное
Пластический хирург раскрыл связь карьеры с внешностью
Отказ от замужества, смерть матери, измены: как живет Мария Голубкина
Депутат перечислил гаджеты для контроля здоровья пожилых людей
Мошенники начали надевать «маски» работников поликлиники
Важное изменение для самозанятых готовят к следующему году
Юрист назвал случаи, при которых у россиян могут отнять жилье
Юрист назвал самый надежный способ расчета при продаже машины
Циклон подарил школьникам Камчатки внеплановый выходной
Людям до 25 знать обязательно: ликбез от врача, как не заболеть хламидиозом
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.