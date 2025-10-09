Пластический хирург раскрыл связь карьеры с внешностью

Неудовлетворенность внешностью может негативно повлиять на карьерный рост, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, многие люди, недовольные собой, часто испытывают комплексы, которые мешают им полноценно реализоваться. Специалист добавил, что иногда пластические операции помогают почувствовать себя комфортнее и увереннее в коллективе.

Многие, обращаясь к пластическому хирургу, имеют заниженную самооценку, которая связана с неудовлетворенностью внешностью или формой тела. Они избегают фото, ограничивают социальные контакты и боятся публичных выступлений. В таких случаях пластика становится важным шагом к психологическому восстановлению. Избавление от комплексов, связанных с внешностью, позволяет людям почувствовать себя увереннее и комфортнее, повысить самооценку. Многие после перенесенной пластики начинают смелее участвовать в общественной жизни и активнее строят карьеру, — пояснил Алексанян.

