Астроном раскрыл подробности о мощнейшей вспышке на Солнце с начала лета

На Солнце произошла наиболее мощная вспышка с начала летнего сезона, сообщил в интервью RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Несмотря на значительную силу, явление пока не достигло максимального класса Х, оставаясь в категории М.

По словам эксперта, рост солнечной активности наблюдается уже в течение нескольких последних суток. Накануне специалисты уже предупреждали о потенциальной возможности возникновения серьезных явлений на светиле.

Вспышек Х пока нет, но сегодня была вспышка предыдущего уровня — уровня М. Но она с начала лета, с того крупного всплеска, стала самой сильной. В целом мы наблюдаем уже пару дней рост солнечной активности, — разъяснил эксперт.

Что касается возможных геомагнитных последствий для Земли, то здесь ключевое значение имеет расположение источника вспышки на солнечном диске. Как уточнил ученый, события на краю светила оказывают значительно меньшее влияние на нашу планету по сравнению с теми, что происходят в центральной части.

Ожидается, что через один-два дня активная область перейдет в геоэффективную позицию, откуда воздействие на Землю станет возможным. Пока же риски для нашей планеты отсутствуют, но ситуация может измениться в ближайшее время, — заключил астроном.

Ранее ИКИ РАН сообщил, что на Солнце произошла крупнейшая с 20 июня 2025 года вспышка. Она достигла уровня M4.6 и была отнесена к четвертой категории.