Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:48

Астроном раскрыл подробности о мощнейшей вспышке на Солнце с начала лета

Астроном Богачев: солнечная вспышка 25 августа стала самой сильной с начала лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце произошла наиболее мощная вспышка с начала летнего сезона, сообщил в интервью RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Несмотря на значительную силу, явление пока не достигло максимального класса Х, оставаясь в категории М.

По словам эксперта, рост солнечной активности наблюдается уже в течение нескольких последних суток. Накануне специалисты уже предупреждали о потенциальной возможности возникновения серьезных явлений на светиле.

Вспышек Х пока нет, но сегодня была вспышка предыдущего уровня — уровня М. Но она с начала лета, с того крупного всплеска, стала самой сильной. В целом мы наблюдаем уже пару дней рост солнечной активности, — разъяснил эксперт.

Что касается возможных геомагнитных последствий для Земли, то здесь ключевое значение имеет расположение источника вспышки на солнечном диске. Как уточнил ученый, события на краю светила оказывают значительно меньшее влияние на нашу планету по сравнению с теми, что происходят в центральной части.

Ожидается, что через один-два дня активная область перейдет в геоэффективную позицию, откуда воздействие на Землю станет возможным. Пока же риски для нашей планеты отсутствуют, но ситуация может измениться в ближайшее время, — заключил астроном.

Ранее ИКИ РАН сообщил, что на Солнце произошла крупнейшая с 20 июня 2025 года вспышка. Она достигла уровня M4.6 и была отнесена к четвертой категории.

Россия
РАН
солнце
вспышки
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
После непогоды улицы Санкт-Петербурга превратились в Венецию
Астроном раскрыл подробности о мощнейшей вспышке на Солнце с начала лета
Зеленский хочет ежемесячно получать $1 млрд на закупку оружия
Бородин рассказал, почему Пугачеву не признают иноагентом
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.