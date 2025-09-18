В Москве эвакуировали ТЦ «Бутово Молл»

В торговом центре «Бутово Молл» на юго-западе Москвы прошла эвакуация, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Предварительно, причиной происшествия в комплексе на Чечерском проезде могло стать задымление.

Очевидцы рассказали, что в ТЦ сработала сигнализация. По их словам, задымление могло произойти на фуд-корте. Позже представители «Бутово Молл» сообщили, что комплекс работает в штатном режиме. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

В Санкт-Петербурге 16 сентября эвакуировали Эрмитаж после анонимного сообщения с угрозой о минировании. Всех посетителей вывела служба безопасности музея в сопровождении сотрудников Росгвардии. Профильные службы провели проверку всех залов Эрмитажа и служебных помещений и не обнаружили никаких угроз.

В Ростове-на-Дону до этого людей эвакуировали из здания пригородного железнодорожного вокзала, а само здание оцепили из-за «внештатной ситуации». Очевидцы предположили, что речь может идти о ложном сообщении о минировании. В итоге было задержано несколько поездов.