18 сентября 2025 в 18:39

Путин предупредил о рисках с квотами для ветеранов СВО

Путин: квота для участников СВО может привести к формализму

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Введение квоты для участников СВО в органах власти может привести к формализму, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, людей следует выбирать не по принадлежности к профессии или гендеру, а по личным и деловым качествам, передает пресс-служба Кремля.

Вы сказали: может быть, установить какую-то квоту для участников СВО при вхождении во власть. <...> Это вроде благородно, и мотив хороший. Единственное, чего я боюсь: чтобы не превратилось это в формализм какой-то. Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть. А по личным и деловым качествам, — сказал глава государства.

Президент дополнил, что поддержка бойцов СВО крайне важна: их родственников и участников операции следует поддерживать, а из них можно формировать кадровый резерв для госслужбы. При этом он подчеркнул, что не все ветераны СВО хотят идти на государственную службу и их мнение нужно учитывать.

Ранее Путин поддержал идею введения налога на роскошь, назвав ее разумной. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к таким фискальным нововведениям, чтобы «не переборщить». Путин также привел в пример опыт США, где повышение налогов для богатых во время войн находило понимание.

