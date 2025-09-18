Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:49

Школьница получит 1 млн рублей от властей российского региона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Власти Хабаровского края выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей десятилетней школьнице, пострадавшей от нападения стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел в феврале 2025 года на Владивостокской улице в Николаевске-на-Амуре.

По иску прокурора суд обязал муниципалитет выплатить 1 млн рублей девочке, пострадавшей от нападения бездомных собак, — говорится в сообщении.

Нападение животных привело к серьезным повреждениям внешности девочки, потребовавшим длительного лечения в стационаре и курса прививок. Несмотря на выписку из больницы, ребенку предстоит пройти несколько пластических операций.

Ранее в ЯНАО семье мальчика, которого укусила за лицо собака, присудили компенсацию в размере 55 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес суд в Красноселькупском районе. Инцидент произошел в апреле 2025 года в селе Красноселькуп.

До этого комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды порекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий подросткам младше 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать собак опасных пород.

собаки
нападения
дети
суды
Хабаровский край
