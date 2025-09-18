Семье пострадавшего от собаки ребенка выплатили компенсацию в ЯНАО

В ЯНАО семье мальчика, которого укусила за лицо собака, присудили компенсацию в размере 55 тысяч рублей, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру. Соответствующее решение вынес суд в Красноселькупском районе. Инцидент произошел в апреле 2025 года в селе Красноселькуп.

Бездомная собака укусила мальчика за подбородок, чем причинила ему физическую боль и нравственные страдания, — отметили в прокуратуре.

Животное напало на мальчика 2013 года рождения. Согласно решению суда, вышеуказанную компенсацию выплатит администрация Красноселькупского района.

Ранее в Кирове владельца собаки, напавшей на восьмилетнего мальчика, обязали выплатить 50 тысяч рублей компенсации. Инцидент произошел возле жилого дома на улице 60 лет Комсомола, где животное укусило ребенка за лицо.