В Кремле отреагировали на решение МОК оставить Израилю допуск Песков: ситуацию с отстранением российских спортсменов нужно урегулировать

Ситуацию с отстранением российских спортсменов от Олимпийских игр нужно урегулировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Международного олимпийского комитета оставить Израилю допуск к международным соревнованиям. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает против политизации спорта, передает «Матч ТВ».

Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие, — отметил Песков.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в Олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр.

Позже знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов подверг резкой критике позицию Международного олимпийского комитета. Он охарактеризовал действия организации в отношении израильских спортсменов как «полный беспредел» и «четверные стандарты».