25 августа 2025 в 14:54

Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского

Политолог Корнилов: Венгрия обратится к США из-за хамства Зеленского

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия будет решать проблему с хамством президента Украины Владимира Зеленского и его офиса через США, заявил политолог Владимир Корнилов в интервью газете «Взгляд». Эксперт напомнил, что Киев позволяет грубые высказывания в адрес тех государств, от которых он менее всего зависит.

Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы, — отметил политолог.

Эксперт не исключил, что скандал с Украиной использует партия премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес». Ситуация с Киевом позволит укрепить электорат в преддверии парламентских выборов, заключил Корнилов.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» посягательством на суверенитет страны. Он также призвал Зеленского прекратить удары по нефтяной магистрали.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар при этом отметил, что Киев рискует остаться без дизеля Братиславы. Дипломат добавил, что Украина также вредит своим интересам.

Украина
Венгрия
политологи
США
