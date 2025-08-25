Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Культуролог Серебрянская: в российском кино следует провести ревизию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фильмы советского времени и 2000-х годов останутся в прокате, заявила культуролог, лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская. По ее словам, которые передает «Радио 1», многие выпущенные в прокат картины лишены смысла и цели, поэтому будет лучше, если экспертная комиссия их запретит.

Может быть, есть фильмы, которые стоит пересмотреть на предмет нового закона, но это будет не сильно большая потеря. Просто есть некоторые представленные на кинофестивалях фильмы, которые ужасно представляют нашу страну, — заявила она.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий Министерству культуры отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Кроме того, подобные кинокартины будут удалять на аудиовизуальных платформах и в соцсетях.

