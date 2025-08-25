Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров

Китаянка потратила все сбережения на процедуры по омоложению, надеясь таким образом остановить измены мужа, передает South China Morning Post. 58-летняя женщина поверила хирургу, который сообщил, что морщины на лице предвещают несчастья, а плоский нос мешает финансовому благополучию.

Она пришла в клинику рядом с домом. Врач заявил, что морщины вокруг глаз означают супружескую измену, а борозды между бровями — проблемы у детей. В результате пациентка отдала $8,6 тысячи (почти 700 тысяч рублей), включая средства, которые были отложены на учебу внука.

В тот же день ей провели более десятка процедур с филлерами гиалуроновой кислоты. Позже женщина почувствовала себя плохо: появились головные боли, тошнота и трудности с приемом пищи.

Дочь пострадавшей потребовала вернуть деньги, однако в клинике отказались. После этого женщина обратилась с жалобой в надзорные органы, которые инициировали проверку сомнительного медучреждения.

