Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:36

Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров

Испугавшаяся измен мужа китаянка потратила на лечение морщин $8,6 тысячи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китаянка потратила все сбережения на процедуры по омоложению, надеясь таким образом остановить измены мужа, передает South China Morning Post. 58-летняя женщина поверила хирургу, который сообщил, что морщины на лице предвещают несчастья, а плоский нос мешает финансовому благополучию.

Она пришла в клинику рядом с домом. Врач заявил, что морщины вокруг глаз означают супружескую измену, а борозды между бровями — проблемы у детей. В результате пациентка отдала $8,6 тысячи (почти 700 тысяч рублей), включая средства, которые были отложены на учебу внука.

В тот же день ей провели более десятка процедур с филлерами гиалуроновой кислоты. Позже женщина почувствовала себя плохо: появились головные боли, тошнота и трудности с приемом пищи.

Дочь пострадавшей потребовала вернуть деньги, однако в клинике отказались. После этого женщина обратилась с жалобой в надзорные органы, которые инициировали проверку сомнительного медучреждения.

Ранее житель Дагестана по имени Нариман отказался от свадьбы, когда увидел фото своей невесты Патимат до пластики. Якобы девушка сделала ринопластику, липофилинг ягодиц, а также увеличила губы и скулы с помощью филлеров. Мужчина заявил, что не хочет детей от девушки с искусственной внешностью.

измены
Китай
супруги
процедуры
врачи
косметологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество
Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.