Дерматолог рассказал об опасности «зеленого ногтя»

Синдром «зеленого ногтя» возникает под воздействием синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa, рассказал врач-дерматовенеролог Нижегородского филиала ГНЦДК Илья Макарычев. По его словам, которые передает Pravda-nn.ru, нужно избегать контакта со стоячей водой и грязными губками для мытья посуды.

Заразиться синегнойной палочкой можно во время косметических процедур, например при нанесении геля-лака на ногти. Если ноготь поврежден под воздействием нагревателя, под слоем лака может образоваться благоприятная среда для бактерий.

Также бактерии могут попасться в быту: они скапливаются в губках для мытья посуды, в сантехнике, раковинах и стоячей воде. Чем чаще человек контактирует с такими источниками, тем выше риск заражения. Кроме того, ногти на ногах могут приобрести зеленоватый оттенок, например, из-за тесной обуви.

Биолог Ирина Лялина ранее заявила, что несоблюдение правил гигиены в дачных бассейнах чревато размножением в них таких бактерий, как синегнойная палочка и легионелла. По ее словам, эти микроорганизмы приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей.