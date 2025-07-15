Биолог раскрыла неожиданную опасность дачных бассейнов

Несоблюдение правил гигиены в дачных бассейнах чревато размножением в них таких бактерий, как синегнойная палочка и легионелла, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, данные микроорганизмы приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей.

Домашние каркасные бассейны могут представлять определенные опасности, если не соблюдаются правила их установки, эксплуатации и гигиены. Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей. Водоросли могут сделать воду мутной и скользкой. А некоторые виды грибков — извне или от зараженных людей — вызвать кожные инфекции. Еще один микроорганизм, который заселяет бассейны – криптоспоридий, который может вызывать диарею, — сказала Лялина.

Кроме того, она призвала внимательно относиться к фильтрам и насосам, так как из-за неисправного электрооборудования можно получить удар током. По словам биолога, еще одной причиной травмы могут стать скользкое дно и неустойчивая конструкция.

Чтобы бассейн был безопасным, не перегружайте системы очистки – не купайтесь слишком долго. Очистка фильтров должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями производителя. Если вода кажется мутной или неприятно пахнет, сразу проверяйте и регулируйте химические параметры, например хлорированием, — добавила Лялина.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская предупредила о риске развития конъюнктивита при нырянии без очков. По ее словам, вода смывает слезную пленку и может содержать болезнетворные микроорганизмы.