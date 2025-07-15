Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 04:20

Биолог раскрыла неожиданную опасность дачных бассейнов

Биолог Лялина: в дачных бассейнах можно заразиться легионеллой

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Несоблюдение правил гигиены в дачных бассейнах чревато размножением в них таких бактерий, как синегнойная палочка и легионелла, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, данные микроорганизмы приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей.

Домашние каркасные бассейны могут представлять определенные опасности, если не соблюдаются правила их установки, эксплуатации и гигиены. Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей. Водоросли могут сделать воду мутной и скользкой. А некоторые виды грибков — извне или от зараженных людей — вызвать кожные инфекции. Еще один микроорганизм, который заселяет бассейны – криптоспоридий, который может вызывать диарею, — сказала Лялина.

Кроме того, она призвала внимательно относиться к фильтрам и насосам, так как из-за неисправного электрооборудования можно получить удар током. По словам биолога, еще одной причиной травмы могут стать скользкое дно и неустойчивая конструкция.

Чтобы бассейн был безопасным, не перегружайте системы очистки – не купайтесь слишком долго. Очистка фильтров должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями производителя. Если вода кажется мутной или неприятно пахнет, сразу проверяйте и регулируйте химические параметры, например хлорированием, — добавила Лялина.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская предупредила о риске развития конъюнктивита при нырянии без очков. По ее словам, вода смывает слезную пленку и может содержать болезнетворные микроорганизмы.

дачи
здоровье
биологи
советы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о взрывах в Липецкой области
Общественники потребовали у медвузов объяснить рост цен на обучение
Ультиматум Трампа в адрес России разочаровал европейцев
Биолог раскрыла неожиданную опасность дачных бассейнов
Главу Минобороны ФРГ сравнили с нацистским преступником
Стало известно об уничтожении в ДНР элитного разведчика ВСУ
Россиянам рассказали, во сколько обойдется благоустройство бассейна на даче
Раскрыты детали крушения самолета в британском Саутенде
Как вывести деньги с вб‑кошелька: практическое руководство
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 15 июля, время полыни?
Родителям рассказали, почему важно уметь говорить ребенку «нет»
Российские ученые совершили прорыв в математике
Политолог раскрыл, как КНДР поможет России победить в СВО
Трамп задумал переименовать в США популярный вид спорта
Депутат призвал платить большие деньги за создание семьи до 25 лет
Каллас раскритиковала ультиматум Трампа в адрес России
Назван примерный срок поставки Patriot на Украину
ВСУ обвинили в расточительном использовании западных ракет
Мигрант отобрал у блокадника дом и квартиру: вернут ли пенсионеру имущество
Россиян предостерегли от спасения больных диких животных
Дальше
Самое популярное
Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.