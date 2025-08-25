В Индонезии раскрыли последствия извержения вулкана Семеру Индонезийский вулкан Семеру при извержении выбросил столб пепла на высоту 4,7 км

На индонезийском острове Ява зафиксировано извержение вулкана Семеру, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны. Мощный выброс вулканического пепла достиг высоты 4676 метров над уровнем моря.

Согласно данным мониторинга, пепловая колонна поднялась на тысячу метров над кратером и начала распространяться в северо-западном направлении. Специалисты призвали местных жителей и туристов не приближаться к вулкану ближе чем на три километра из-за риска быть пораженными раскаленными камнями и пирокластическими потоками.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой точкой острова Ява, достигая 3676 метров над уровнем моря. Этот стратовулкан отличается повышенной активностью и регулярно напоминает о себе мощными извержениями.

Индонезийский архипелаг, насчитывающий 18 тысяч островов, географически расположен в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Это объясняет чрезвычайно высокую сейсмическую и вулканическую активность в регионе, где находится более 500 вулканов, из которых примерно 130 считаются действующими.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили туристическую группу, которая потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Медицинская помощь туристам не потребовалась. Все участники группы чувствуют себя удовлетворительно.