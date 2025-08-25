Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:57

В Индонезии раскрыли последствия извержения вулкана Семеру

Индонезийский вулкан Семеру при извержении выбросил столб пепла на высоту 4,7 км

Вулкан Семеру Вулкан Семеру Фото: Bayu Novanta/XinHua/Global Look Press

На индонезийском острове Ява зафиксировано извержение вулкана Семеру, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны. Мощный выброс вулканического пепла достиг высоты 4676 метров над уровнем моря.

Согласно данным мониторинга, пепловая колонна поднялась на тысячу метров над кратером и начала распространяться в северо-западном направлении. Специалисты призвали местных жителей и туристов не приближаться к вулкану ближе чем на три километра из-за риска быть пораженными раскаленными камнями и пирокластическими потоками.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой точкой острова Ява, достигая 3676 метров над уровнем моря. Этот стратовулкан отличается повышенной активностью и регулярно напоминает о себе мощными извержениями.

Индонезийский архипелаг, насчитывающий 18 тысяч островов, географически расположен в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Это объясняет чрезвычайно высокую сейсмическую и вулканическую активность в регионе, где находится более 500 вулканов, из которых примерно 130 считаются действующими.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили туристическую группу, которая потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Медицинская помощь туристам не потребовалась. Все участники группы чувствуют себя удовлетворительно.

Индонезия
вулканы
извержения
природные явления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество
Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.