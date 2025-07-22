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22 июля 2025 в 18:24

Порочащие ценности фильмы начнут блокировать в России

Госдума разрешила блокировать дискредитирующие традиционные ценности фильмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство культуры сможет отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Кроме того, подобные фильмы будут удалять на аудиовизуальных платформах и в соцсетях. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Закон расширяет перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм, предусмотрев, что таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание, — сообщили в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы, которые не получили прокатных удостоверений от Минкульта.

До этого депутат Госдумы Антон Ткачев выступил против законопроекта, подразумевающего выдачу прокатных удостоверений только тем фильмам, которые не подрывают традиционные ценности. По его словам, такой строгий отбор приведет к росту пиратства. Согласно инициативе, цензура распространится на видеосервисы и онлайн-платформы.

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