15 августа 2025 в 09:50

В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram

Депутат Немкин: РКН зафиксировал удаление 400 материалов и каналов в Telegram

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор с начала 2025 года зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram, сообщил RT депутат Госдумы Антон Немкин. Отмечается, что они распространяли противоправный контент, направленный на унижение чести и достоинства несовершеннолетних.

Он добавил, что Telegram по-прежнему не удаляет около 157,7 тысяч запрещенных материалов. Туда входят фейки, экстремистский контент, предложения купить поддельные документы и много другое.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Документ предусматривает различные размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Согласно новым нормам, умышленный поиск запрещенных материалов, в том числе с использованием VPN, будет караться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

Госдума
Россия
депутаты
каналы
