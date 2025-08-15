В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram Депутат Немкин: РКН зафиксировал удаление 400 материалов и каналов в Telegram

С начала 2025 года Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram, распространявших контент, направленный на унижение чести и достоинства несовершеннолетних. Обычно такие каналы имели аудиторию не больше двух тысяч подписчиков, — сообщил он.

Он добавил, что Telegram по-прежнему не удаляет около 157,7 тысяч запрещенных материалов. Туда входят фейки, экстремистский контент, предложения купить поддельные документы и много другое.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Документ предусматривает различные размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Согласно новым нормам, умышленный поиск запрещенных материалов, в том числе с использованием VPN, будет караться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.