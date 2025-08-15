Переговоры Путина и Трампа на Аляске
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot

ТАСС: ВСУ массово применяют против Су-34 и Су-35 ракеты Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ начали активно использовать против российских самолетов Су-34 и Су-35 ударные ракеты ЗРК С-200, SAMP/T и Patriot, сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе РФ. За последние 1,5 года силы ПВО России перехватили почти 20 таких ракет, направленных против истребителей ВКС, уточняет агентство. Их скорость доходит до 1178 метров в секунду.

С конца 2023 года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы: С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D), — сказал собеседник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американский ЗРК Patriot с трудом сбивает российские ракеты «Оникс». Эти боеприпасы развивают высокую скорость и летят по сложной траектории, что делает их затруднительными целями для систем ПВО.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, считает, что ракеты «Кинжал» уничтожат комплексы Patriot при передаче Киеву. Даже если установки уцелеют, то не смогут помочь ВСУ изменить ситуацию на фронте, пояснил он.

