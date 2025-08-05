Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 13:20

«Очередное вундерваффе»: депутат о передаче новых Patriot Киеву

Депутат Журавлев: «Кинжалы» уничтожат Patriot при передаче Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ракеты «Кинжал» уничтожат американские зенитные ракетные комплексы Patriot при передаче Киеву, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Кроме того, по его словам, даже если установки уцелеют, то не смогут помочь Вооруженным силам Украины изменить ситуацию на фронте.

На американских Patriot белый свет клином не сошелся. Они не обеспечивают полной безопасности, а российские «Кинжалы» поражают эти системы только так — это было доказано в боевых условиях в Киеве. Для Украины это не более чем очередное вундерваффе, супероружие, на которое они почему-то очень надеются, как прежде было с Javelin, Bayraktar, Leopard и еще массой моделей западной военной техники. Наши С-400 «Триумф», к слову, по всем параметрам превосходят Patriot, — сказал Журавлев.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у Вашингтона имеется лимит на поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают объемы военной помощи, чтобы она не обернулась ослаблением собственного военного потенциала.

Украина
ВСУ
СВО
оружие
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.