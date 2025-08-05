Ракеты «Кинжал» уничтожат американские зенитные ракетные комплексы Patriot при передаче Киеву, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Кроме того, по его словам, даже если установки уцелеют, то не смогут помочь Вооруженным силам Украины изменить ситуацию на фронте.

На американских Patriot белый свет клином не сошелся. Они не обеспечивают полной безопасности, а российские «Кинжалы» поражают эти системы только так — это было доказано в боевых условиях в Киеве. Для Украины это не более чем очередное вундерваффе, супероружие, на которое они почему-то очень надеются, как прежде было с Javelin, Bayraktar, Leopard и еще массой моделей западной военной техники. Наши С-400 «Триумф», к слову, по всем параметрам превосходят Patriot, — сказал Журавлев.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у Вашингтона имеется лимит на поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают объемы военной помощи, чтобы она не обернулась ослаблением собственного военного потенциала.