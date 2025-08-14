Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:50

Эйдельштейн в Индии, Джуд Лоу сбежал на остров: новинки кино с 14 августа

Джуд Лоу в фильме «Эдем» Джуд Лоу в фильме «Эдем» Фото: Global Film

В кинотеатрах с 14 августа: Марк Эйдельштейн сбегает из московского театра в Индию, Джуд Лоу переезжает на необитаемый остров, София Каштанова пытается разоблачить гадалку, Марина Александрова принимает роды у любовницы влиятельного бизнесмена, американскую студентку по обмену заподозрили в убийстве соседки, подростки начинают исчезать из-за опасной и загадочной игры «Грейси Дарлинг». На одной из платформ также стартует спин-офф сериала «Маргинал». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Надо снимать фильмы о любви»

Премьера: 14 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Хаски, Полина Макналти.

Зачем смотреть: притчевая драма о разрушающемся мире, в котором главной исцеляющей силой остается любовь.

Съемочная группа из России приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино, но древний индийский город постепенно растворяет их привычные ориентиры. Простая экспедиция превращается в хаотичное путешествие по внутренним и внешним мирам, где граница между съемкой и реальностью все больше размывается. Камера продолжает работать, даже когда сценарий уже не имеет значения, а фильм словно вырывается из рук своих создателей, подчиняясь не воле режиссера, а дыханию самого пространства.

«Эдем»

Премьера: 14 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Феликс Каммерер, Тоби Уоллес, Ричард Роксбург.

Зачем смотреть: сатирический триллер Рона Ховарда с Аной де Армас, Джудом Лоу и Сидни Суини.

В 1929 году супружеская пара из Германии бросает цивилизацию и обосновывается на диком острове Флореана, среди первозданной природы Галапагосов, мечтая о свободе, тишине и новой философии жизни. Их уединенный мир постепенно наполняется новыми фигурами: сначала — добропорядочной семьей, потом — эксцентричной баронессой с ее загадочной свитой. Напряжение между поселенцами растет, а рай превращается в тесную клетку, где чужое присутствие, нехватка ресурсов и скрытые мотивы становятся куда опаснее дикой природы.

«Укради мою мечту»

Премьера: 14 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: София Каштанова, Константин Крюков, Виктор Прусиков, Алина Баркалова, Джульетта Степанян.

Зачем смотреть: романтическая комедия с Софией Каштановой и Константином Крюковым в главных ролях.

Полина, циничная и усталая от чужих иллюзий, нехотя соглашается на визит к загадочной прорицательнице, где, не скрывая насмешек, нарывается на неожиданную «ответку» — проклятье, приговорившее ее к череде провалов, пока случайный прохожий не влюбится в нее. Судьба, не теряя чувства юмора, сталкивает ее с Рубеном — молчаливым отцом-одиночкой, едва не сбившим ее на машине. С этого момента жизнь Полины превращается в дерзкий и отчаянный план по завоеванию незнакомца, в котором каждое поражение лишь подливает масла в огонь.

«Дыши»

Премьера: 15 августа.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Мариэтта Цигаль-Полищук, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм, Константин Денисов.

Зачем смотреть: драма с Мариной Александровой в главной роли.

Валерия — высококлассный акушер и многодетная мать, чья жизнь держится на тонкой грани между больничными стенами и домашним хаосом. После гибели мужа она научилась быть сильной — до тех пор, пока в ее родильный зал не приходит девушка крупного бизнесмена Шахова. Роды идут не по плану, и когда новорожденный оказывается на грани, в комнате становится тесно не только от страха, но и от власти. Шахов ищет виновного, и его взгляд останавливается на Лере, запуская цепочку событий, где профессиональная ошибка, личная трагедия и давление извне сплетаются в тугой узел, из которого трудно выбраться без последствий.

«Запутанная история Аманды Нокс»

Премьера: 20 августа.

Где смотреть: hulu.

В ролях: Грэйс Ван Паттен, Шэрон Хорган, Джон Хугенэккер, Франческо Аквароли, Джузеппе Де Доменико, Роберта Маттеи, Ребекка Висоцки, Анна Ван Паттен, Кросби Фицджералд, Джо Ланза.

Зачем смотреть: американская криминальная драма, основанная на реальных событиях.

Аманда — американская студентка, приехавшая в Перуджу по обмену, чтобы учиться, насладиться жизнью в Европе. Но спустя несколько недель ее соседку находят мертвой, и вокруг внезапно сгущается туман подозрений, заголовков и поспешных выводов. Следствие стремится к быстрой развязке, и именно Аманда оказывается в центре обвинений, словно главная героиня чужого сценария. Пока суды, СМИ и общественное мнение играют в догадки, ее жизнь превращается в затяжной кошмар, где правда искажается, а свобода становится недостижимым светом за колючей проволокой.

«В грязи»

Премьера: 14 августа.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Сантьяго Кааманьо, Валентина Зенере, Каролина Рамирес, Марсело Субиотто, Хустина Бустос, Лорена Вега, Камила Перальта, Рита Кортесе, Херардо Романо.

Зачем смотреть: спин-офф сериала «Маргинал», переносящий зрителя из мужской колонии в женскую.

Перевозка заключенных оборачивается катастрофой: авария сбрасывает их в вязкую реку, а спасение из грязи становится лишь началом. Отрезанные от цивилизации, без надзора они оказываются в диком природе, где их прежние роли теряют смысл. Теперь выживание диктует свои законы: борьба с оружающим миром, голодом и друг с другом рождает новые альянсы, предательства и правила, написанные страхом и силой.

«Игра в Грейси Дарлинг»

Премьера: 18 августа.

Где смотреть: Paramount.

В ролях: Харриет Уолтер, Руди Дхармалингхам, Энни Мэйнард, Моргана О'Рейли, Дэн Спилмэн, Энн Тенни.

Зачем смотреть:

Детский психолог Джони Грей возвращается в прошлое, которое она пыталась стереть: много лет назад во время спиритического сеанса пропала ее подруга. Теперь в родном городе исчезает девочка, увлеченная той же мистической игрой — «Грейси Дарлинг». Странные совпадения оживляют старые тайны, и Джони втягивается в мрачную паутину, где каждый шаг открывает дверь в забытые страхи, а голоса из глубины прошлого звучат все громче.

Читайте также:

В Кремле высказались о съемках фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Запрет песен, воссоединение с бывшей женой: как живет Сергей Шнуров

Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»

«Читал Пушкина»: сиделка рассказала о последних днях Ивана Краско

Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами

кино
фильмы
сериалы
Россия
премьеры
Дарья Харитонова
Д. Харитонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
«Кот упал с лежанки»: в Ростове-на-Дону рассказали о взрыве беспилотника
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.