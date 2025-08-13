«Читал Пушкина»: сиделка рассказала о последних днях Ивана Краско

Находясь в больнице, Иван Краско читал стихи Александра Пушкина и даже рассказывал анекдоты, сообщила NEWS.ru сиделка актера Дарья Пашкова. По ее словам, именно она лично отвезла артиста в реанимацию.

Я была в отпуске. <…> Сыновья ухаживали за ним на даче. 28 июля мне позвонили и сказали, что Ивану Ивановичу очень плохо. Связались с Виктором Миньковым, и он быстро организовал машину реанимации. Его привезли, и я уже была там, — вспоминает Дарья.

По словам женщины, он все это время молчал, однако, услышав ее, начал произносить слова. Пашкова работала с Краско на дому, но осталась в больнице, чтобы помогать.

В понедельник он читал мне стихи Пушкина. Десять раз прочитал «Из Пиндемонти». Анекдоты рассказывал. Был в хорошем настроении. Но признался, что устал, когда я его об этом спросила. В четверг я почувствовала, что у него жар, и попросила градусник. Температура оказалась 38,5. Обратились к дежурному врачу, и он сказал, что нужно перевести в реанимацию. <…> Я собственноручно отвезла его туда, гладила по голове, успокаивала, чтобы не переживал, — вспоминает Дарья.

Ранее третья жена Краско Наталья Вяль рассказала, что актер так и не смог помириться с 70-летней дочерью Галиной, с которой не общался несколько лет. Наследница артиста не появилась на церемонии прощания, которая прошла на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.