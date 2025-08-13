Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 16:22

Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной

Экс-жена Краско Вяль: актер так и не помирился с 70-летней дочерью Галиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Иван Краско, которого не стало 9 августа, не успел помириться со старшей дочерью Галиной перед смертью, заявила NEWS.ru его третья жена Наталья Вяль. Об этом она рассказала на похоронах актера, которые прошли на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Мы были на связи с сыном Андрея [Краско] Ваней. Он сказал про себя, что, скорее всего, они не успеют, потому что они с детьми на даче и со связью у них плохо. С Галиной он [Иван Краско] так и не помирился. Все люди разные и в планах у них разное. Как тут можно судить? У каждого своя правда. Я надеюсь, что все эти скандалы утихомирятся, — рассказала Вяль.

До самых последний дней Иван Краско переживал из-за разлада с 70-летней дочерью Галиной. Бывший пиар-директор актера Вячеслав Смородинов рассказал «КП-Петербург», что этот конфликт, который продолжался не один год, причинял много боли ныне покойному артисту.

Ранее Вяль заподозрила сиделку Дарью Пашкову в искажении фактов. На церемонии прощания она рассказала, что та сообщала разным людям противоречивые сведения. По ее словам, сиделка утверждала, что артист не хочет ложиться в больницу, хотя врачи настаивали на госпитализации. Кроме того, сбор средств, который, как говорилось, предназначался для лечения Краско, оказался организован ради самой Пашковой.

актеры
видео
Иван Краско
похороны
