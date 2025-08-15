Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 09:38

Физруки устроили кулачные бои между школьниками

В Саратовской области учителя физкультуры устроили кулачные бои между детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В двух сельских школах Саратовской области педагоги по физкультуре организовали кулачные бои между учениками, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Массовая драка с участием школьников из сел Сергиевка и Третья Александровка прошла при непосредственном участии местного депутата.

Инцидент попал на видео: на кадрах видно, что подростки дрались в перчатках, но у одной из команд не было защитных шлемов. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Ранее стало известно, что треть россиян негативно относилась к физкультуре в школьные годы. 29% респондентов заявили, что ненавидели этот предмет, а еще 10% предпочитали его прогуливать.

Сообщалось, что несчастный случай произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга во время школьного занятия физкультурой: 14-летняя ученица одной из гимназий получила серьезную травму при попытке перелезть через забор. Во время игры девочка зацепилась кольцом за ограждение, что привело к отрыву четвертого пальца на левой руке.

Саратовская область
драки
физкультура
школьники
