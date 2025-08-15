Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком В Новосибирске стоматолог обнаружил рак кожи у пациента

В Новосибирске врач-стоматолог обнаружила у пациента рак, сообщили в Искитимской ЦРБ. Мужчина обратился с обычной проблемой — лечением зуба, но врач заметила у него эрозию на спинке носа.

Врач-стоматолог на приеме осматривает голову пациента целиком. И я обратила внимание на эрозию на спинке носа мужчины. Виктор пояснил, что новообразование появилось год назад, и домашнее лечение не способствует заживлению никак. Пришлось ему объяснять, что в таких случаях с обращением к врачу затягивать нельзя. Хирург-стоматолог сразу же взял биопсию у пациента, материал был отправлен на исследование, — рассказала заведующая стоматологическим отделением Марина Захарова.

Врач-онколог Елена Шевчук провела осмотр пациента и рекомендовала ему обратиться за консультацией в Новосибирский онкологический диспансер. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие у пациента злокачественной опухоли — базалиомы, также известной как базальноклеточный рак кожи. В феврале искитимец попал в онкодиспансер с лучевой терапией, которая дала хороший результат. Сейчас он в ремиссии.

