Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:14

Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком

В Новосибирске стоматолог обнаружил рак кожи у пациента

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске врач-стоматолог обнаружила у пациента рак, сообщили в Искитимской ЦРБ. Мужчина обратился с обычной проблемой — лечением зуба, но врач заметила у него эрозию на спинке носа.

Врач-стоматолог на приеме осматривает голову пациента целиком. И я обратила внимание на эрозию на спинке носа мужчины. Виктор пояснил, что новообразование появилось год назад, и домашнее лечение не способствует заживлению никак. Пришлось ему объяснять, что в таких случаях с обращением к врачу затягивать нельзя. Хирург-стоматолог сразу же взял биопсию у пациента, материал был отправлен на исследование, — рассказала заведующая стоматологическим отделением Марина Захарова.

Врач-онколог Елена Шевчук провела осмотр пациента и рекомендовала ему обратиться за консультацией в Новосибирский онкологический диспансер. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие у пациента злокачественной опухоли — базалиомы, также известной как базальноклеточный рак кожи. В феврале искитимец попал в онкодиспансер с лучевой терапией, которая дала хороший результат. Сейчас он в ремиссии.

Ранее в Танзании врачи извлекли из груди пациента нож, о наличии которого он не подозревал. Мужчина жил с инородным телом в организме на протяжении восьми лет. Обращение в медицинское учреждение было связано с выделением гнойной жидкости из-под правого соска.

врачи
стоматологи
онкология
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Японцев призвали хранить в сердцах раскаяние после Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Пушилин объяснил нехватку воды в ДНР
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.