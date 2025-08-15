Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае Работник завода в Приморье умер после того, как на него посыпалась кукуруза

Работник завода в Приморье умер после того, как на него резко посыпалась кукуруза, сообщил Telegram-канал Baza. Начальника предприятия признали виновным в случившемся, его приговорили к 1,6 года лишения свободы условно.

Руководитель завода поручил своим сотрудникам войти в силос и проверить, сколько там осталось зерна. Один из рабочих зашел в помещение, постучал по кукурузе, после чего его завалило зерном. Мужчину вытащили из силоса, но спасти его не получилось, так как его легкие забились кукурузой.

