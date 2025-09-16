Первый снег, температурные качели: погода в Москве зимой: чего ждать

Ранней осенью люди психологически начинают готовиться к зиме. Если жару ждут из-за отпуска и моря, то холода — ради новогодних праздников. Какая будет погода в декабре, когда в Москву придут первые морозы — в материале NEWS.ru.

Какой была зима в 2024–2025 годах

В прошлом году зима в РФ оказалась одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха превышала норму на шесть-семь градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, подводя итоги сезона, отметил, что вся территория страны раскраснелась от жары.

На юге РФ наблюдались удивительные морозы, тогда как на севере были установлены рекорды тепла. Так, в Магадане и Мурманске столбики термометров поднимались до 2,1 и 2,9 градуса соответственно.

Самой теплой в России была зима в 2019–2020 годах. Вильфанд напомнил, что тогда с 1 декабря по 29 февраля средняя температура воздуха превышала ноль градусов.

Январь в столице был чем-то непонятным, сказал Вильфанд. По словам синоптика, средняя температура середины сезона составила 0,1 градуса выше нуля. «Это противоречит представлениям о зиме на бытовом, интуитивном уровне. Как так? [Как может быть] такая зима в Москве?» — сказал собеседник NEWS.ru.

Какую погоду ждать предстоящей зимой

По словам научного руководителя Московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, существует тренд на то, что зимы в столице становятся теплее. Средние температуры воздуха чуть выше, чем в предыдущее 30-летие.

«Может быть, это влияние смены рельефа. У нас меняется городская застройка — она становится более высотной, появляется больше вертикальных поверхностей, которые принимают зимние солнечные лучи и нагревают город. Либо сказывается общая тенденция потепления климата в Северном полушарии за счет антропогенных воздействий и увеличения объема углекислого газа», — отметила специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ее мнению, оценка зимнего сезона относительна: что для одного человека холодно, для другого — тепло. Позднякова привела в пример минувшее лето, которое ряд москвичей посчитали плохим. Тем не менее аномалия сезона была положительной — плюс 0,4 градуса.

«Каждый зимний месяц будет вносить свой вклад в общую тенденцию сезона. Скорее всего, следующие зимы [в столице] окажутся теплее или будут соответствовать норме. Но новая норма заметно изменилась по сравнению с предыдущим столетием. Не факт, что каждый месяц будет со значительной положительной аномалией. Но тенденция на потепление зим сохраняется», — добавила Позднякова.

Синоптик заметила, что нормы определяются Всемирной метеорологической организацией и рассчитываются по 30-летиям. Текущие рассчитаны на период с 1991 по 2020 год. За это время температура сезона существенно изменилась в сторону потепления.

Стоит ли верить в приметы о погоде

Никакие бытовые приметы и поверья не работают в вопросах прогнозирования зимы, заявили опрошенные NEWS.ru эксперты.

Вильфанд отметил, что качество долгосрочных метеопрогнозов выросло, но они по-прежнему уступают по точности краткосрочным. Это связано с тем, что атмосфера — очень сложная структура, где большую роль играет неопределенность.

«Нет исследований, которые подтверждали бы народные приметы, например, что после жаркого лета идет суровая зима, или наоборот — после мягкого лета будет мягкая зима. Если рябина красная, тогда будет суровая зима? Нет, таких простых статистических зависимостей не существует», — отметил он.

Позднякова подтвердила слова Вильфанда. Специалисты, изучившие народные приметы и долгосрочные прогнозы погоды, пришли к выводу, что никакой взаимосвязи нет.

«Вероятность, что примета сбудется, — 50 на 50. Оставим это для народного творчества», — подытожила собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в Москве начнется метеорологическая зима

На европейскую часть России метеорологическая зима обычно приходит на третий месяц осени. В последние два года устойчивые холода начинались в Москве в середине ноября. При этом первая половина месяца характеризуется относительно теплыми — сентябрьскими и октябрьскими — температурами.

Ожидается, что в Москве и Подмосковье первый снег выпадет в конце октября, однако он надолго не задержится и быстро растает от дневного солнца. Главной особенностью зимы 2025 года могут стать температурные качели и периоды аномально теплой погоды.

Читайте также:

Бабье лето и жара до +28? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Комфортное тепло или заморозки с мокрым снегом? Погода в России в октябре

Как обезопасить дачу от воров в осенне-зимний период: советы и лайфхаки

Бали или ОАЭ за 150 тысяч? Отдых осенью: сколько стоит, как сэкономить