Раскрыты самые достоверные погодные приметы в августе Метеоролог Семенов заявил, что август без дождя — к теплой сухой осени

В августе стоит обращать внимание на приметы, рассказал NEWS.ru эколог, метеоролог Михаил Семенов. По его словам, некоторые из них часто оказываются вполне достоверными.

Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной. Туман долго не рассеивается — к ясной погоде. Август без дождя — к теплой и сухой осени, — перечислил собеседник NEWS.ru.

Также, по его словам, в народе считалось: выпал иней в августе — это знак ранней, студеной зимы, а если много гроз в августе — к длительной осени. Появление холодной росы утром означало скорое окончание лета, особенно если роса долго не высыхала.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начиная с 7 августа в Москве установится дневная температура в диапазоне от +19 до +24 градусов. По его словам, это нельзя считать похолоданием, скорее — приближением к температурной норме.

Он добавил, что ночью температура будет в диапазоне от 10 до 14 градусов. Метеоролог отметил, что устойчивый температурный режим без экстремальных явлений сохранится до конца недели и в начале следующей. По словам специалиста, такие показатели соответствуют климатической норме для данного периода.