В Москве ожидаются огромные перепады температур в начале октября Синоптик Паршина: температура в Москве будет колебаться от -3 до +18 градусов

На неделе с 29 сентября по 5 октября температура воздуха в Москве будет очень сильно колебаться, сообщила в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в начале недели столбики термометра ночью могут достигать минусовых температур, а днем они не покажут больше +11 градусов. Однако к концу периода, уточнила синоптик, в столице может потеплеть до +18 градусов.

В понедельник температура ночью в Москве — от +1–3 градусов, по области — от –1 до +4. Днем в столице +8–10 градусов, в Подмосковье — +6–11 градусов. Во вторник похолодает в ночные часы. По области местами заморозки до –3 градусов, днем — +7–12 градусов. В среду — от –2 до +3 градусов в ночные часы, днем — +8–13 градусов. К концу недели может потеплеть до +18, — заявила Паршина.

Она добавила, что вся неделя пройдет практически без осадков, в столичном регионе будет сохраняться переменная облачность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в пяти федеральных округах России. По его словам, понижение температуры ожидается до конца сентября.

В европейской части страны заморозки до -1–2 градусов ожидаются в Псковской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской областях и Карелии, сообщил он. Также, по прогнозам Вильфанда, в Волгоградской и Астраханской областях 28–29 сентября температура может опуститься до -3 градусов. А в регионах Центрального федерального округа, включая Рязанскую, Смоленскую, Брянскую, Курскую, Липецкую, Белгородскую, Воронежскую и Ивановскую области, заморозки до -1–2 градусов прогнозируются 26–27 сентября, уточнил он.